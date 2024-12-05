Kaçak içki faciasında can kaybı artıyor. Polis yılbaşı yaklaşırken baskınları sıklaştırdı

İstanbul'daki sahte içki kabusu sürüyor. 17 kişinin ölümüyle ev yapımı diye tabir edilen içki tüketen 5 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'UN GENELİNE YAYILDI

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu. Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese kaçak içki üretimine ilişkin operasyon düzenledi.

Sultangazi'de bulunan ve kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır şişe , 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 şişe bulundu. Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DİYARBAKIR'DA ŞOK BASKIN

Bu arada Diyarbakır’da son bir haftada yapılan çalışmalarda 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi, 22 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yasadışı kaçak alkollü içki kaçakçılığının tespitine, önlenmesine, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalarda, 120 adet iş yeri denetlenerek yapılan aramalar neticesinde toplamda 1300 şişe kaçak alkollü içki tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 22 şüpheliye işlem yapıldı.