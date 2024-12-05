Kaçak içki faciasında can kaybı artıyor. Polis yılbaşı yaklaşırken baskınları sıklaştırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul'da ev yapımı diye tabir edilen kaçak içkiden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Faciada 24 kişinin tedavisi sürerken 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan polis İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kaçak içki baskını düzenliyor

İstanbul'daki sahte içki kabusu sürüyor. 17 kişinin ölümüyle ev yapımı diye tabir edilen içki tüketen 5 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454456-134185-001.jpg

İSTANBUL'UN GENELİNE YAYILDI

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu. Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454457-134185-001.jpg

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese kaçak içki üretimine ilişkin operasyon düzenledi.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454458-134185-001.jpg

Sultangazi'de bulunan ve kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır şişe , 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 şişe bulundu. Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454459-134185-001.jpg

DİYARBAKIR'DA ŞOK BASKIN

Bu arada Diyarbakır’da son bir haftada yapılan çalışmalarda 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi, 22 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yasadışı kaçak alkollü içki kaçakçılığının tespitine, önlenmesine, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454460-134185-001.jpg

Bu çalışmalarda, 120 adet iş yeri denetlenerek yapılan aramalar neticesinde toplamda 1300 şişe kaçak alkollü içki tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 22 şüpheliye işlem yapıldı.

istanbul-istanbulda-sahte-icki-operasy-454461-134185-001.jpg

aw343650-01-001.jpg

aw343650-02-001.jpg

aw343650-03-001.jpg

Son Haberler
CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti! İlk mesajı dikkat çekti
CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti! İlk mesajı dikkat çekti
Şehidin cenaze konvoyunda acı olay! Hayatını kaybetti
Şehidin cenaze konvoyunda acı olay! Hayatını kaybetti
Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı artıyor
Fransa'daki hükümet krizi CAC 40 Endeksi'ni durduramadı
Fransa'daki hükümet krizi CAC 40 Endeksi'ni durduramadı
Özgü Kaya kıyafetiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzına beğeni yağdı
Özgü Kaya kıyafetiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzına beğeni yağdı