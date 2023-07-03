Kaçak kafe yıkımında imar müdürüne saldırmıştı. İstenen ceza belli oldu

Üsküdar’da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine saldırıyla ilgili Ü tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gültekin'i darbeden Abdullah Şanlıer hakkında 10 yıl 9 aya kadar, diğer 5 sanık hakkında ise 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İmar Şube Müdürü olarak görev yapan Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapan Nazan Başelli yanlarında görevli zabıta çalışanları ile beraber Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilinde bulunan bir işyerinin yıkımı için gittikleri anlatıldı.

İddianamede, İBB görevlilerinin iş yerinin fotoğraflarını çektikleri sırada sanıklar Mehmet Taşdelen ve Cemil Çakıroğlu'nun görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sırasında orada bulunan iki kafenin çalışanlarının da tartışmaya dahil oldukları anlatıldı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, sanık Abdullah Şanlıer'in İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in gözüne ve burnuna yumruk vurmak suretiyle kemik kırılması şeklinde yaralanmasına neden olduğu iddianamede yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Abdullah Şanlıer'in "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 2 yıl 11 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer sanıklar Cemil Çakıroğlu, Batuhan Ekşi, Feti Aydın, Garip Özay ve Hükmü Turan hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.