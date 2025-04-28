Kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı! İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı...

Sahip olduğu bir ev ve bir arabasının kredi borcu hala devam eden Ramazan Gülten; 'suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları gerekçesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Gülten’e, soruşturmada adı geçen 33 şirket ve şirket sahipleri ile herhangi bir ticari ilişkisinin olup olmadığı soruldu. Gülten'in, “Yukarıda bana gösterilen hiçbir firmayı tanımıyorum. Firmaların sahiplerinin kim olduğunu da bilmiyorum.” yanıtını verdiği öğrenildi.

GİZLİ TANIK ‘LADİN’İN İDDİASI SORULDU

İBB'ye yönelik soruşturmalarda sıkça adı geçen gizli tanık Ladin; imar meselelerinde, Ramazan Gülten ve Gürkan Akgün’ün istediği şekilde kararlar çıktığını iddia etmesi de ifade konusu oldu. Ladin'in iddiasını yalanlayan Gülten, şunları söylediği belirtildi:

“İDDİALAR GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜ”

“Söz konusu iddialar gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Mimari Estetik Komisyonu imar mevzuatına göre 2020 yılında kurulmuştur. Bu komisyon yasa ve çalışma yönergesine göre kentte silüet onayı alması gereken yapıların mimari açıdan boğaz öngörünüm, tarihi yarımada ve diğer kentsel değerlere göre karar üreten resmi bir organdır. Amacı yüksek yapıların tarihi dokuyla olan ilişkisini, kentin boğaz ve diğer değerlerine göre görünürlükleri, bu değerlere olan etkileri ve plan koşullarına uygun projelendirilip projelendirilmediğini değerlendirip kontür ve gabari açısından mimari estetiğe uygun olup olmadığına karar verir. Mimari Estetik Komisyonuna girecek dosyalar ilgilileri tarafından zırlanarak İBB'ye teslim edilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda komisyon gündemine alınarak karara bağlanır.

“YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI İHTİMALİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU”

Dosya sahipleri İBB'ye başvuru aşamasında genellikle silüet şefliği ile görüşüp dosyanın nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi alırlar. Silüet şefliği de kendilerine gerekli evraklar ve katalog konusunda örnekler verir. Bu örneklere göre dosya hazırlanıp silüet şefliğine teslim edilir. Bu süreç projenin büyüklüğüne göre yaklaşık 1 ay içerisinde neticelenir. Bu komisyonun faaliyetleri İç Denetim birimi tarafından denetlenir. 2020 yılından önce bu tip dosyalar, projeler çok subjektif bir değerlendirme ile karara bağlanırdı. Bu konudaki yetki İmar Müdürü ve İmar Daire Başkanındaydı. Bu yetkinin kötüye kullanılabileceği göz önüne alınarak daha objektif bir değerlendirme ve denetleme mekanizması oluşturulması için Mimari Estetik Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda 5 kişi görev yapmaktadır. Bu komisyonun kurulması ile 1 kişin elinde toplanan yetkinin 5 kişinin toplu değerlendirmesine bırakılması sağlanmıştır. Böylece yetkinin kötüye kullanılması ihtimalin de önüne geçilmiş oldu.

“MESLEKİ KARİYERİME BİR HAKARET OLARAK GÖRÜRÜM”

Sadece bu durum bile gizli tanığın ileriye sürdüğü hususların gerçek dışı olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Gizli tanığın ileri sürdüğü gibi her istediğim kararın verildiği şeklindeki temelsiz iddia da gerçek dışıdır. Bu komisyonun oluşturulmasında benim hiçbir yetkim bulunmamaktadır. Bu kişiler üzerinde astlık üstlük ilişkimde söz konusu değildir. Ben daha önce çalışmış olduğum Bursa Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda yolsuzluk iddiası ile karşı karşıya kalmadım. Böyle bir iddianın bana yöneltilmesini şahsıma ve mesleki kariyerime bir hakaret olarak görürüm.”

“AİLEM VE BEN YOKLUK İÇERİSİNDE BÜYÜDÜK”

Kendine yöneltilen suçlamaların tamamını reddeden Ramazan Gülten, ifadesinde son olarak şunlara yer verdiği kaydedildi:

“Bana isnat edilen suçlamaların tamamını reddediyorum. Ben meslek namusunu her şeyin üstünde gören ne kendim ne de ailemin kursağından tek bir haram lokma geçmesine asla izin vermeyecek karakterde bir Cumhuriyet çocuğuyum. Ailem ve ben yokluk içerisinde büyüdük. Zorluklar içerisinde eğitim hayatımı sürdürdüm. Bütün bunların hepsini bu ülkenin ve Cumhuriyetin bana sunmuş olduğu bir nimet olduğunun farkında olarak hayatımı sürdürdüm. Hiçbir zaman ne kendi adıma ne de baba evime gölge düşürecek ileride çocuklarımın utanmasına neden olacak bir iş ve işlem asla gerçekleştirmem. Bunu kendime yapılmış bir hakaret kabul ederim."

“EŞİM KRİTİK BİR GEBELİK SÜRECİ İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR, SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDİYORUM”

"Ben 2019 senesinden bu yana İBB'de görev yapmaktayım. Benden önce ki dönemlerde suistimale çok açık gördüğüm bazı alanlarda hem denetimi arttırmak hem de etik değerle uygun bir yapı oluşturmak için çaba sarf ettim. Bana asılsız ithamlarda bulunan gizli tanığın ifadelerine ilişkin yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Ahlaki, mesleki ve etik değerlerime saldırı oluşturan bu isnatları aynen iade ediyorum. Ben her dönem hangi siyasi partiye mensup belediye olursa olsun meslek namusumu ve milletimin çıkarlarını gözeterek işlem tesis ettim. Asla şahsi bir beka içerisinde bulunmadım. Böyle bir amaç gütmedim. Liyakat sahibi olduğum takdirde ülkemde en iyi yerlere geleceğimi gözeterek hareket ettim. Anadolu’nun yoklukla anılan bir yerinden çıkıp üniversite okuyup İBB gibi bir kurumda görev alabildiysem bu ahlaki ve etik değerlere uygun hareket etmemden dolayıdır. Yine öncesinde siyasi iktidarın yönettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi bir yerel yönetimde çalışabilmem de yine bundan kaynaklıdır. Ben asla suç işlemedim. Bunu aklımın ucundan geçirmem bile söz konusu değildir. Eşim kritik bir gebelik süreci içerisinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili doktor raporları avukatlarım tarafından savcılık dosyasına sunulmuştur. Haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendireceğim gözaltı sürecinin sonlandırılmasını ve bu kritik süreçte desteğime ihtiyacı olan eşimin yanına dönmek için serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

EŞİNDEN DESTEK MESAJI: YILMIYORUZ, DİRENİYORUZ, BU DÜZEN DEĞİŞECEK!

Pınar Çalışkan Gülten de sosyal medya hesabından eşine destek mesajı verdi. "Yılmıyoruz, direniyoruz, bu düzen değişecek!" diyen Gülten şu ifadelere yer verdi:

"Canım, senin gibi liyakatli, bilgili, akıllı, geniş bakış açısına sahip, vicdanlı, kamu yararını gözeten, halk için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışan, işgalcilerle mücadele eden, mütevazi, kalbi iyilikle, sevgiyle dolu birisiyle hayatımı birleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Seni çok seviyorum sevgilim.

Çağırıldığında zaten ifadeye gideceğin yere, sabahın 6’sında uyandırılıp gözaltına alınarak götürüldün. Her zamanki gibi korkusuz ve rahattın. Niye orada haksız, hukuksuz yere tutulduğunu biliyoruz, sen tertemizsin. Her zaman yanındayım, Aras ve bebeğimizle seni bekliyoruz aşkım, bu süre ne kadar olursa olsun. Seni benden ayırdıklarından beri ailemiz, dostlarımız çok destek oldu, olmaya da devam ediyorlar, iyi ki varlar...

Yılmıyoruz, direniyoruz, bu düzen değişecek! Özlemle ve sevgiyle hayatım..."