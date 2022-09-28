﻿Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Karacaşehir Mahallesi’nde Kışla Deresi Taşyatak Tepe mevkiinde 3 şahsın kaçak kazı yapacağı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el feneri, 1 adet plastik kova, 5 metre ip ve eldiven ele geçirildi.

Yakalanan şahıslara ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)