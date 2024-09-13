Kaçak kazı yaparken suçüstü jandarmaya yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, kaçak kazı yapmayı planlayan 5 kişinin hazırlıklarını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler, Aksaray’ın merkeze bağlı Gençosman köyünü gece yarısı abluka altına aldı. Şüphelilerin faaliyetlerini yaklaşık 3 saat boyunca fiziksel takip eden jandarma, delillerin toplanmasının ardından operasyonu başlattı.

Köy çevresindeki bir arazide, kazma ve küreklerle define arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bir jeneratör, el dedektörü, kulaklık, kazma, kürekler, seyyar kablo, kafa lambaları ve el feneri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

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