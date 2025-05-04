Kaçak kazı yapanlara operasyon! Suçüstü yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapanlara operasyon! Suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43) isimli 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda olay yerinde 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 3 parça metal çubuk, 1 adet gece görüş pointer, 1 adet fener, 13 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak kazı yapanlara operasyon! Suçüstü yakalandılar

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