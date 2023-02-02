2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:38
Takip Et

Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde 5 şüpheli; kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 1 adet kaya delme makinesi, 1 adet yılan kamera, 1 adet hidrofor makinesi, 1 adet fener, 2 adet alan arama çubuğu, 6 adet burgu boru ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
6
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.