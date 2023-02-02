Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaplı ilçesinde 5 şüpheli; kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 1 adet kaya delme makinesi, 1 adet yılan kamera, 1 adet hidrofor makinesi, 1 adet fener, 2 adet alan arama çubuğu, 6 adet burgu boru ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.