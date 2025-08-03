Kaçak kazıcılara suçüstü

Resmi açıklamalara göre, Kayapınar Mahallesi'nde yasadışı kazı faaliyeti ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.
Güvenlik güçleri, yasa dışı kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi insansız hava aracıyla tespit etti.
Şahıslar, kazı esnasında kullandıkları 2 adet dedektör, 1 adet kazma aleti, 2 adet kürek, 2 adet metal boru, 6 adet plastik kap, 4 çift koruyucu eldiven ve 21 çeşitli ekipmanla birlikte suçüstü ele geçirildi.
Yapılan saha incelemesinde, çapları 10 metreye, derinlikleri 15 metreye ulaşan 4 adet kazı çukuru belirlendi.