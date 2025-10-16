Kara Avcılığı Kanunu’nda değişiklik içeren teklif Meclis Tarım Komisyonu’nda konuşuldu. Kaçak avlananlar için yaptırımlarının yumuşatılması tartışmalara neden oldu.

Avcı belgesinin süresiz iptali yerine 2 yıl iptal getiriliyor. Süresi dolan avcılar para cezalarını ödedikten sonra yeniden belge alıp av yapabilecek.

Belgesi iptal edilen avcılara, idari para cezalarını ödemeleri ve 5 yıl içinde başvurmaları şartıyla yeniden avcılık belgesini almış olacak.

ÜNAL KARAMAN AKILLARA GELDİ

Bu karar ise akıllara İYİ Parti’den AKP’ye geçen Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın Aralık 2024’te Tunceli Pertek’te koruma altındaki yaban keçilerini kaçak avladığı iddia edilmişti. Karaman ise bu iddiaları yalanlamıştı.

DAĞ KEÇİLERİNİN NESLİ TÜKENMEKTE

Dağ keçilerinin ise nesli tükenme tehlikesinde olduğu da biliniyor. Neslinin tükenme sebepleri arasında ise habitat kaybı ve izinsiz avcılık olarak belirtilmişti.