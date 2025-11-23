Eğirdir'e bağlı Kovada Milli Park Şefliği ekipleri, Kızıldağ Milli Parkı sahasında gerçekleştirdikleri denetimlerde kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 4 kişi hakkında idari yaptırım uyguladı. Kaçak avcılıkla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten ekipler, bölgede 7/24 dron, dürbün, kamera, fotokapan gibi teknik ekipmanlarla ve düzenli devriyelerle kontrollerin devam ettiğini ifade etti.

Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mustafa Altunkup, yaban hayatının korunması için vatandaşların duyarlı olmasını isterken, kaçak avcılık tespit edenlerin durumu derhal ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu. Altunkup, özellikle yaban keçisi popülasyonunun artması ve kaçak avcılığın önlenmesi için dronla aralıksız koruma faaliyetleri yapıldığını, yaban keçisi avlamanın cezasının 950 bin TL olduğunu kaydetti.