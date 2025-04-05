Kaçak midye avcılığına binlerce lira ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaçak midye avcılığına binlerce lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yasa dışı yolla 1 ton kum midyesi avlayan kişiye, 37 bin 770 lira ceza uygulandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yasa dışı yolla 1 ton kum midyesi avlayan kişiye, 37 bin 770 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirilen aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, yasa dışı yolla avlanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi. Midyeler, kontrollerinin ardından denize bırakıldı. Yakalanan sürücüye "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak midye avcılığına 37 bin lira ceza

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