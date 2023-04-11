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Kaçak salyangoz avına ceza

Sakarya Nehri kıyısında izinsiz salyangoz toplayan vatandaş suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:15
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Kaçak salyangoz avına ceza

Kaçak salyangoz avına ceza
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İHA
Edinilen bilgiye göre, Sarıyar Mahallesi'nde Sakarya Nehri kıyısında salyangoz toplayan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nallıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışan jandarma ekipleri "Kaçak Su Ürünleri Avcılığı" çerçevesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim ederek Nallıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderdi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şahsa 16 bin 561 TL para cezası kesilerek salyangozlar doğaya salındı. Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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