Kaçak sigara için fabrika kurmuşlar

Kaynak: DHA
Kaçak sigara için fabrika kurmuşlar
Tire’de jandarma, kaçak sigara üretimine darbe vurdu. Bir fabrikada bandrolsüz sigara imal edildiği tespit edilen operasyonda, 52 milyon TL değerinde malzeme ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün istihbarat çalışması sonucu, bir fabrikada kaçak sigara üretildiği belirlendi.

Tire Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde fabrikaya yaptığı baskında, 45 milyon TL değerinde 1 sigara üretim makinesi, 1 paketleme makinesi, 1 tütün öğütme makinesi, 3 kompresör, 2 hava tankı, 1 transpalet, 1300 kilo kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, 180 litre tutkal, 87 filtre rulosu, 183 sigara kağıt rulosu bulundu.

Malzeme ve sigaraların toplam piyasa değerinin 52 milyon TL olduğu açıklandı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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