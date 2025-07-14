Kaçak sigara imalatçılarına baskın!

AYDIN / ŞERİF AKARÇEŞME

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak sigara üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda, milyonlarca lira değerinde tütün ürünü ve ekipman ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen koordineli çalışma kapsamında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu çerçevesinde büyük bir kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler arasında: 626 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz dolu makaron, 420 kilogram kıyılmış açık tütün, 97 kilogram nargile tütünü, 4.800 adet kesilmiş sahte bandrol, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet sigara sarımında kullanılan helezyon, 1 adet hava kompresörü bulunuyor.