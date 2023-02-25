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Kaçak sigara imalathanelerine baskın

İzmir'in Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak ve Bornova ilçelerinde kaçak sigara imalatı yapan adreslere polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda milyonlarca makaron ve tonlarca kaçak tütün ele geçirilirken, 10 kişiye de adli işlem uygulandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:13
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Kaçak sigara imalathanelerine baskın

Kaçak sigara imalathanelerine baskın
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İHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak ve Bornova ilçelerinde 2 imalathane, 3 iş yeri, 2 depo, 1 ev ve 3 araca operasyon düzenledi.

10 şüpheliye adli işlem uygulanan operasyonlarda, 2 milyon 140 bin adet bandrolsüz makaron, 635 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 1 ton 145 kilogram bandrolsüz tütün, 4 bin 658 paket gümrük kaçağı sigara, 676 adet gümrük kaçağı puro, 526 adet elektronik nargile cihazı, 8 bin 712 adet sigara sarma kağıdı, 560 paket ısıtılmış sigara, 70 adet elektronik nargile likidi, 9 kilogram nargile melası, 7 adet sigara dolum makinası, 2 adet kompresör ele geçirildi.

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