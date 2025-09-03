Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Kaynak: İHA
Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma birimleri tarafından kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen adreste yapılan aramada on binlerce makaron ve çok sayıda tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından sürdürülen planlı istihbarat çalışması kapsamında bir kişinin yasa dışı sigara imal ettiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Alaca ilçesinde yaşayan İ.A. adlı kişinin evini takibe aldı.

Yapılan hazırlıkların ardından zanlının adresine operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan ayrıntılı aramada 17 bin 100 adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 20 bin 600 adet boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet otomatik tütün dolum cihazı ve bu makinelerde kullanılan 1 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Son Haberler
Eski ziraat odası başkanının ölümünde 8 tutuklama
Eski ziraat odası başkanının ölümünde 8 tutuklama
3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları
Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını
Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını
9 polis gazdan etkilenerek ölümden döndü
9 polis gazdan etkilenerek ölümden döndü