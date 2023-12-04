Kaçak sigara operasoynu

Erzurum'da kaçak sigara operasyonu yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle denildi:

İlimiz genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 29.11.2023 günü Horasan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve S.B, E.B ve A.E.T’nin içerisinde bulunduğu 25 *** plakalı araçta yapılan aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan S.B, E.B ve A.E.T isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.