Kaçak sigara operasyonu

Bartın'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde ve aracında arama yapıldı.

Arama esnasında, 10 bin adet içime ve satışa hazır sarılmış vaziyette sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi ve olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine, gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adlî işlem başlatıldığı belirtildi.