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Kaçak sigara satışı yapan karı-koca yakalandı

Eskişehir’de bandrolsüz, hologramsız tütün ile tütün mamullerinin üretip satan karı koca yakalanırken yüklü miktarda tütün ve bunları işlemekte kullanılan aparatları ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:34
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Kaçak sigara satışı yapan karı-koca yakalandı

Kaçak sigara satışı yapan karı-koca yakalandı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bandrolsüz, hologramsız tütün ile tütün mamullerinin üretildiği, ürünlerin ise şahıslara ait işletmede ve jandarma sorumluluk bölgesinde satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu tütün ürünlerini imal eden ve satan M.K. ve eşi Z.K.’ye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; 35 bin 240 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron, 103 bin dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 102 kilo 364 gram tütün, 2 adet tütün dolum makinesi, 1 adet tütün dolum makinesi kompresörü, 38 tütün sarma makinesi ve 720 adet filtre malzemesine el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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