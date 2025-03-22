Kaçak sigara üretenlere baskın

Kaynak: İHA

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 adet sigara dolum makinesiyle kaçak üretim yapan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara üreterek ticaretini yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon yaparak 3 şüpheliyi yakaladı.

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 380'ü dolu 30 bin 180 adet makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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