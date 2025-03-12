Kaçak sigara üretenlere baskın

Kaynak: İHA

Mersin'de jandarma ekiplerinin kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

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Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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