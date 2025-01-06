Kaçak suna ördeği avı pahalıya mal oldu

Kaynak: İHA
Kaçak suna ördeği avı pahalıya mal oldu

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Eğirdir Gölü’nde yaptıkları denetimde suna ördeği vuran kişiyi suçüstü yaparak 8 bin lira tazminat bedeli ceza işlem uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü Genel Avlağı'nda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yedi avcıyı kontrol etti. Denetimlerde, üç kişinin belgesiz avlandığı tespit edilerek haklarında av kabahat suç tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, bir avcının avlamış olduğu iki suna ördeğine el konuldu. Bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, avlanan iki suna ördeği için 8 bin lira tazminat bedeli tahsil edileceği bildirildi.

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Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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