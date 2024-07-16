Kaçak telefon operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak telefon operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 900 bin TL olan kaçak cep telefonlarını ele geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 08 Temmuz 2024 ile 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 900 bin TL olan 57 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 67 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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