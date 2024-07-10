Kaçak telefon operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak telefon operasyonu

Gaziantep'te polis ekiplerinin kaçak telefon operasyonunda değeri 2 milyon lirayı bulan 103 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik ekipler tarafından operasyon yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde B.S. ve F.D. isimli iki farklı kişiye ait iş yerine baskın yapıldı.

Operasyonun yapıldığı işyeri ve şahıslara ait otomobillerde yapılan adli arama sonucunda piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 103 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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