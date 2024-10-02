Kaçak villa yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak villa yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi'nde bulunan ve imara aykırı şekilde inşa edildiği tespit edilen lüks villayı yıktığını duyurdu.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen lüks villayı yıktı.

Bursa'nın en önemli sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen lüks villanın yıkımını gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan lüks villanın yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak villanın içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların dışarı çıkartılmasının ardından villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyaran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hassasiyetlerini devam ettirerek bu duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Kaçak villa yıkıldı

Kaçak villa yıkıldı

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