Kaçak yapılara geçit yok!

Kaynak: İHA
Kaçak yapılara geçit yok!

Kaçak yapı ile mücadelesini sürdüren Bolu Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz 11 ay içerisinde tespit ettikleri 148 kaçak yapıyı yıktı.

Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'ı depreme karşı dirençli bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcıyor.

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Depreme dirençli kent üretmenin birinci adımının kaçak yapıyla mücadele olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.

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Göreve geldiğimizden bu yana bin 39 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi.

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