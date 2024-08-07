Kaçak yayıncı Hacıosmanoğlu ile dalga geçti

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de korsan yayınları engellemek için özel bir yazılım ekibiyle çalıştıklarını ve bu yazılımın gelecek sezondan itibaren kullanılacağını belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Yazılım ekibimiz oldukça yetenekli. Korsan yayınları kolayca engelleyebilecek bir sistem geliştirdiler. Yazılım hazır ve korsan yayınları durduracağız" dedi.

KAÇAK YAYINCI DALGA GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden kaçak yayın yapan ve milyonlarca takipçisi bulunan SelcukSports hesabından Hacıosmanoğlu'na yanıt gecikmedi.

Hacıosmanoğlu'nun "Özel bir yazılımcı ekibimiz var, yazılım hazır. Korsan yayını kesinlikle bitireceğiz!" yanıtının altına "Tmm" mesajını yazan SelcukSports'un paylaşımı kısa sürede 200bin görüntülenmeye ulaştı.

MONTELLA İLE DEVAM

Ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini de açıkladı. Hacıosmanoğlu, gündemdeki diğer konulara da değinerek, Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Yabancı oyuncu kuralı hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu kuralı sabitleyeceklerini belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Bazı kulüplerin sıkışık durumda olduğunu gördük ve onlara nefes aldırmak için bir karar aldık. Tüm kulüplerle birebir görüşerek bu sorunu çözüyoruz. Bu kuralın belirli bir kritere bağlanması gerekiyor. Avrupa'daki örneklere bakmalıyız. Kulüpler Birliği'nde de belirttiğim gibi, Türk futbolunun menfaatlerini düşünerek kararlar almalıyız. Aldığımız kararların kalıcı olması gerekiyor. Benim dönemimde bu kuralın esnetilmeden uygulanması şart.

1-2 sezon sonra, biz burada olduğumuz sürece kural esneyecek mi? Hayır, esnemeyecek. Sabitleyeceğiz. UEFA ve FIFA kriterleri var ve takımlarımızı zor şartlar bekliyor. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ederse büyük kulüplerin lisans alma şansı bile olmayacak. Temel sorunlarımız var ve bunları iletişim halinde, ortak akılla çözmeliyiz. Aldığımız kararlar kalıcı olacak ve sezon başı ya da sezon sonu değişiklik olmayacak" dedi.