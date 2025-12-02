2024’te Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Bilal Çokay, Akçakale’de makam aracıyla göçmen taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Araçta göçmen parmak izleri tespit edildi, emir astsubayının üzerinde 90 bin TL haksız para bulundu, telefon yazışmaları ve görüşmeleri suç delili oldu.

Tutuklu yargılanan Çokay, “göçmen kaçakçılığı” ve “kamu aracını suçta kullanma” suçlarından 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi cezayı uygun buldu, Yargıtay da onadı.

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre: Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapması nedeniyle 11 yıl 6 ay hapis cezası alan Eski Tuğgeneral Bilal Çokay'a verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın onama kararında Çokay'ın makam arabasında göçmenlere ait parmak izinin tespit edildiği belirtilerek dijital delillerde kaçakçılığa dair suç unsurunun olduğu ifade edildi.

Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çokay, Ankara'da gözaltına alınmış, Şanlıurfa'ya getirilmişti.

Soruşturmanın ilerlemesiyle bir astsubay ve iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar üzerine Çokay, 28 Haziran 2024 tarihinde Akçakale'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturma kapsamında Tuğgeneral Çokay'ın "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu yargılanan Bilal Çokay, ilk derece mahkemesi tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF İNCELEMESİNDE CEZA HUKUKA UYGUN BULUNDU

Kararın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

GÖÇMENLERİN PARMAK İZLERİNE RASTLANILDI

Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. 11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti. Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.

KAÇAKÇILIĞA İLİŞKİN SUÇ UNSURU BELİRLENDİ

Yargıtay'ın gerekçeli kararında; Bilal Çokay'ın emir astsubayında 90 bin lira haksız elde edilen para bulunduğu ve telefon görüşmelerinde kaçakçılığa ilişkin suç unsurunun belirlendiği aktarıldı.

RÜTBESİ SÖKÜLMÜŞTÜ

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası almış, rütbesi sökülmüştü.