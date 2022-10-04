Kaçakçıklara büyük darbe. 1 milyon 920 bin adet ele geçirildi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
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