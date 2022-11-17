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Kaçakçılara büyük darbe: 2 milyon makaron ele geçirildi

Kastamonu’da yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 2 milyon makaron ve 46 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:29
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Kaçakçılara büyük darbe: 2 milyon makaron ele geçirildi

Kaçakçılara büyük darbe: 2 milyon makaron ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç oluşturan eylemlerde bulunduklarına ilişkin yapılan ihbar üzerine S.S., A.G. ve A.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen incelemeler neticesinde güvelik güçleri tarafından S.S. isimli şüpheliye ait Kastamonu’daki 5 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda toplam 2 milyon adet makaron ve 46 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.
Olayla ilgili aynı gün gözaltına alınan S.S., Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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