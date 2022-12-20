20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı

Konya’da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce kaçak tütün ve tütün ürünleri, gümrük kaçağı tıbbi ürün ve cep telefonları ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olan 7 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:37
Takip Et

Kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı

Kaçakçılara operasyon: 7 gözaltı
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürürken halkın sağlığını hiçe sayanlara da darbe vuruyor. Bu çerçevede KOM ekipleri kargo vasıtasıyla binlerce kaçak tıbbi ürünün Konya’ya geleceği bilgisine ulaştı. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler çalışmalara başladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gümrük kaçağı tıbbi ürünlerin depolandığı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 3 iş yerinde ve 2 araçta arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda 3 bin 944 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün (hap, jel, sprey) ele geçirildi. KOM ekiplerinin durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde, bir iş yeri ve bir araçta yaptıkları aramalarda ise 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ekipler kaçak cep telefonlarına ve tıbbi ürünlere el koydu.

Halkın sağlığını tehlikeye atarak kaçak tütün ve tütün ürünleri imal eden şahıslara karşı da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. KOM ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir evde yapılan aramada 33 bin 600 adet boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş sigara, 100 adet kesilmiş bandrolü, 29 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet sigara sarmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 7 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta düştü
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
﻿Grip aşısı kimlere uygulanır? Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.