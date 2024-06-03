Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye gözaltı

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Eruh kara yolunda şüpheli bir aracı durdurarak yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste gerçekleştirilen aramada ise 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu operasyon kapsamında M.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam etmektedir.