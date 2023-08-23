Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar

İzmir Karabağlar'da güpegündüz yapılan hırsızlığın videosu sosyal medyada tepki gördü.

Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar

Sığınmacılar sosyal medyada paylaşılan videoları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

İktidarın olmayan göç politikasının sonucunda sayısı bile belli olmayan sığınmacılar, Türkiye'ye hakaret videoları ile gündeme gelirken bu kez güpegündüz yaptıkları hırsızlık olay oldu.

KAÇAKLAR GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK YAPTILAR

Güvenlik sorunu haline gelen sığınmacıların videosunu sosyal medyasından paylaşan Kaptan Mustafa Can, hırsızlığı ortaya koydu. Mustafa Can'ın paylaştığı videoda sokaktaki telefon direğine merdivenle tırmanan iki şahsın kabloları çaldığı görüldü.

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İzmir Karabağlar'da sokak ortasında yapılan hırsızlığın adresini de paylaşan Can, "Kaçaklar Türklerin internetini de çalıyor" dedi.

Kaptan Mustafa Can'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kaçaklar Türklerin internetini de çalıyor.

Yer : İzmir, Karabağ Eskiçamlık 5021 Sokak No : 53"

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