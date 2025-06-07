Kaçan keçileri drone yakaladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçan keçileri drone yakaladı!

Bitlis merkeze bağlı Altın Kalbur mevkisinde kurbanlık satışı yapan Erdoğan Yaman'a ait kayıp 26 kurbanlık keçi, drone uçurularak bulundu.

Bitlis'te besicilik yapan Erdoğan Yaman'a ait kurbanlık keçiler çiftlikten kaçtı. Geniş ve dağlık bir alanda kaybolan keçiler, sahibine uzun süreli bir arama çalışması yaşattı.

Keçilerini bulmakta zorlanan Yaman, yakın arkadaşı ve aynı zamanda drone pilotu olan Emrah Kendilci'den yardım istedi. Kendilci, drone cihazını uçurarak bölgeyi havadan taramaya başladı.

Yapılan drone taramasında, kayıp keçiler yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tepede tespit edildi. Emrah Kendilci, canlı görüntüler üzerinden Erdoğan Yaman'ı yönlendirerek keçilerin bulunduğu noktaya ulaşmasını sağladı. Böylece kaçan kurbanlıklar sağ salim çiftliğe geri getirildi.

Kaçan keçileri drone yakaladı!

Kaçan keçileri drone yakaladı!

Kaçan keçileri drone yakaladı!

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