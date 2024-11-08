Kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı

Kaynak: DHA
Kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cinsel saldırı suçundan aranan sürücü, polisten kaçarken park halindeki araçlara çarptı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan bir sürücü, ters yöne girerek park halindeki araçlara çarptı. Olay, 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta meydana geldi. Buca ilçesinde, 41 ALA 392 plakalı hafif ticari aracı kullanan Y.Ö., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. İki ilçe arasında süren kovalamaca, Y.Ö.'nün ters yöne girmesiyle devam etti. Ancak sürücü, park halindeki araçlara çarparak yakalandı ve gözaltına alındı.

Polisin başlattığı takibin ardından, Y.Ö.'nün cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden sürücünün, yasadışı bir şekilde kaçış denemesi, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde, Y.Ö.'nün hafif ticari aracıyla ters yönde ilerlediği ve park halindeki araçlara çarparak durduğu anlar yer alıyor. Bu olay, İzmir'de güvenlik güçlerinin suçlulara karşı sürdürdüğü mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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