YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Saadet Partisi Rize İl Başkanı Av. Muhammet Kaçar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.



Saadet Partisi Rize İl Başkanı Av. Muhammet Kaçar, yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Kaçar, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemine değinerek, “Kıbrıs bizim için stratejik öneme haiz bir devlet. Malumunuz, 1974 yılında da yine orada zulümler yaşanıyordu. O dönem MSP-CHP koalisyonu döneminde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile bölgede sükûnet sağlanmıştı” dedi.

Her dönemde KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden yana olduklarını vurgulayan Kaçar, “Her ne kadar o dönemlerde federe devlet kurulması yönünde çalışmalar olsa da biz bağımsız bir devlet kurulması yönündeki tavrımızı, kararlılığımızı ve irademizi ortaya koyduk. Bugün de aynı çizgideyiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta yapılan son seçimlere de değinen Kaçar, “Elbette oradaki seçmenlerin tercihleri ve katılım oranı onların iradesidir. Bizim için önemli olan, seçimlerin demokratik şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlerde kazananları tebrik ediyor, Kıbrıs halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaçar, Türkiye’nin KKTC ile dayanışmasının süreceğini belirterek, “Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı bizim için bir gurur meselesidir” ifadelerini kullandı.