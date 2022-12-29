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Kaçın Bulgarlar geliyor. Leva uçtu yılbaşı Bulgar'a yaradı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgarların yılbaşı hareketliliği: Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:33
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Kaçın Bulgarlar geliyor. Leva TL'yi ona katladı. Bulgarlar Edirne sınırına dayandı

Kaçın Bulgarlar geliyor. Leva uçtu yılbaşı Bulgar'a yaradı
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 Yeni yıla Türkiye’de girmek ve alışveriş yapmak isteyen Bulgarlar Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyen yüzlerce turist, gümrük giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.


Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda alışverişini sürdürüyor.

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne, Antalya, İstanbul ve diğer tatil bölgelerini tercih ediyor.

Öte yandan alışverişini Edirne’den karşılayan Bulgarlar dönüş yolunda ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.


“YOĞUNLUK ARTTI"
Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden yılbaşı alışverişi için Edirne’ye gelen Cemal Sonik, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan aracıyla ülkeye giriş yaptığını belirterek, “Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik. Edirne’de bir gece kaldıktan sonra geri döneceğiz. Giyim, et, tavuk, yumurta, tatlı gibi gıda ürünleri alacağız. Şimdi çok acıktık gidip yemek yiyeceğiz. Bugün baya yoğunluk var. Bulgar vatandaşlar çok geliyor” dedi.
Bulgar vatandaşı Hüseyin İbrahim de Edirne'de alışveriş alış veriş yaptıktan sonra geri döneceğini belirtti. Sofya’dan Antalya’ya yılbaşı tatilini yapmak için gideceğini ifade eden Bulgar turist Maden Madenov, “Bu seneyi Antalya’da geçireceğiz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’de her şey çok güzel” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE'DEKİ TATİLİMİZ  650-700 EURO'YU BULUYOR"
Bulgaristan Kırcaali’den gelerek yılbaşı tatilini Antalya’da geçireceğini belirten Sevcan Süleyman, “Türkiye’de insanlara karşı çok iyi davranıldığına dikkat çekerek, “Bize her şey çok uygun ve çok güzel. Toplam Türkiye’deki konaklama maliyetimiz 650-700 Euro’yu buluyor. Vatandaşların çoğu yılbaşı iznini Türkiye’de geçireceği için burada yoğunluk oluşuyor. İnşallah iyi bir tatil geçiririz” dedi.



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zonguldak
29.12.2022 17:24
eskiden biz gidiyoduk bulgaristana  
 
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