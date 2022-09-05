5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu

Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu

90 santimetreye 180 santimetre ebatlarındaki ses geçirmeyen kutuda her gün 23 saat tutuldu. Kutudan çıkarıldığı bir saatte ise işkence ve tecavüzü vardı!

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:35
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:25
Takip Et
1/17

20 yaşında bir kadın, Oregon, Eugene’den yüzlerce mil ötedeki Kuzey Kaliforniya’da bir arkadaşının doğum günü partisine gitmek için evinden ayrıldı. Colleen Stan kaçırılıp, 7 yıl boyunca bir yatağın altındaki kutuda rehin tutuldu. Ayrıntılar kan dondurucu...

2/17

20 yaşındaki bir arkadaşının doğum gününe gitmek için Oregon’daki evinden ayrıldı.

3/17

Otostop o zamanlar çok daha normal görülen bir şeydi. Colleen de bunu birçok kez denemiş ve sorun yaşamamıştı.

4/17

Colleen de arkadaşına otostopla gitmeye karar verdi. Yolun kenarında durup otostop çeken Colleen bir süre sonra bir araba bulabildi.

5/17

İlk yolculuğuyla o öğleden sonra küçük Kaliforniya kasabası Red Bluff’a vardı. Ardından ise yeniden otostop çekti. Bu kez duranlar genç bir çiftti; Cameron ve Janice Hooker oldu. Arabada bir bebek olması da genç kadına güven verdi.

6/17

Cameron ve Janice Hooker çifti, minibüslerini yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan California Red Bluff'taki evlerine sürdü.

7/17

Eve vardıklarında ise Colleen’i ellerinden bağladılar. Bodrum’da zincirlerle bağlanan Colleen’a fiziksel saldırıda bulundular, onu öldürebileceklerine inandırdılar. Ardından da Colleen ellerinden asılmış bir şekilde dururken çift onun altında birlikte oldu.

8/17

Bu kabus gibi geçen 7 yılın başlangıcıydı. Ardından ise Colleen’i kendi yataklarının altındaki tabut benzeri bir kutuda tuttular. Colleen Stan günün 23 saatini o kutuda geçiriyordu.

9/17

Günün yalnızca bir saati kutudan çıkarılan Colleen J. Stan, 60 dakika boyunca ise işkence görüp tecavüze uğruyordu.

10/17

Sapkın çift yavaşça Colleen J. Stan'ın beynini yıkadı, Cameron Hooker kendisinin Şirket adlı karanlık bir organizasyonda yer aldığına genç kızı inandırdı. Colleen'e sürekli kaçmaya teşebbüs etmesi halinde Şirket'in onu çarmıha gereceğini veya vuracağını söylüyordu.

11/17

Yedi ay geçtikten sonra Colleen, Cameron’ın kendisine ait olduğunu ve ona ‘efendi’ olarak hitap ederek ona itaat edeceğini kabul ederek bir ‘köle sözleşmesi’ imzalamak zorunda kaldı. Bir çocuğu da oldu.

12/17

Hooker'lar dört yıl boyunca esirlerini psikolojik testlere soktu, ardından ailesini yalnız şekilde ziyaret etmesine izin verildi. Ailesini görüp geri dönen Colleen, ebeveynlerini Hooker'ların yanında mutlu olduğuna ikna etti. Canavar çiftin güvenini kazanan genç kız, ahşap kutudan daha uzun süreler dışarı çıkmak için izin aldı. Ayrıca, Hooker'ların bebeklerine bakmaya başladı.

13/17

Takvimler 1984 yılını gösterdiğinde ise, Janice Hooker'ın Colleen J. Stan'ı kıskanmasıyla Hooker'ların sapkın dünyası değişti. Janice, genç kıza Şirket diye bir organizasyonunun gerçekte var olmadığını itiraf etti, dahası kendisinin de 15 yaşından bu yana aynı cehennemde yaşadığını söyledi.Artık 27 yaşında olan genç kızın kaçmasına yardım etti, onu bir otobüs terminaline bıraktı. Ancak, inanılmaz şekilde Colleen bir polis karakoluna gidip kaçırıldığını ihbar etmedi ve Hooker'larla irtibatını sürdürdü.

14/17

Bir yıl sonra ise Janice bu kez sapkın kocasının yaptıklarını polise anlatınca, söyledikleri beklendiği gibi ABD çapında yankı buldu.

15/17

Polise anlattıkları arasında 1976 yılında kaçırılıp kocası tarafından öldürülen başka bir genç kız da vardı.Kocasını hakim karşısına çıkartan Janice, savcılıktan dokunulmazlık aldı.

16/17

Colleen J. Stan'i kaçırıp işkence ve tecavüz etmekten 104 yıl hapis cezası alan Cameron Hooker, günümüzde 68 yaşında. Colleen'in kelimelere sığmayan yedi yılın ardından hayata dönmesi fazlasıyla zor oldu. Sonraki yıllarda muhasebe eğitimi aldı.

17/17

Bugüne kadar birçok belgesel, kitap ve oyuna konu olan Kutudaki Kız, Eylül ayından itibaren yeniden film ve belgesel olarak izleyicinin karşısında olacak.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
1
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
3
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
7
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Hadise sahnede şarkı söylerken bir anda gözyaşlarına boğuldu. Konserde duygu dolu anlar
﻿Hadise sahnede şarkı söylerken bir anda gözyaşlarına boğuldu. Konserde duygu dolu anlar
﻿Hadise sahnede şarkı söylerken bir anda gözyaşlarına boğuldu. Konserde duygu dolu anlar
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı
﻿Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı
﻿Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.