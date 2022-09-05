﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu

Takvimler 1984 yılını gösterdiğinde ise, Janice Hooker'ın Colleen J. Stan'ı kıskanmasıyla Hooker'ların sapkın dünyası değişti. Janice, genç kıza Şirket diye bir organizasyonunun gerçekte var olmadığını itiraf etti, dahası kendisinin de 15 yaşından bu yana aynı cehennemde yaşadığını söyledi.Artık 27 yaşında olan genç kızın kaçmasına yardım etti, onu bir otobüs terminaline bıraktı. Ancak, inanılmaz şekilde Colleen bir polis karakoluna gidip kaçırıldığını ihbar etmedi ve Hooker'larla irtibatını sürdürdü.