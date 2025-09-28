Kaçışın sonu kaza ile bitti! Ama o yine kaçtı: Zonguldak'ta nefes kesen takip

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaçışın sonu kaza ile bitti! Ama o yine kaçtı: Zonguldak'ta nefes kesen takip

Zonguldak’da aranan bir şüpheli jandarmanın kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadı. Şehri ayağa kaldıran şüphelinin kovalamacına polis de dahil oldu. Bütün yolların tutulduğu olayda zanlının aracının lastiği patladı. Ama zanlı yılmadı kaçmaya devam etti.

Olay, 15.30 sıralarında Çaydamar mevkisi ile Birlik Mahallesi arasında meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan Demircan İ., 67 ADY 470 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri otomobilin peşine düşerken, kent merkezine yaklaştığında polis ekipleri de takibe dahil oldu. Esençay Sokak'a kaçan sürücünün otomobilinin yolda lastiği patladı. Patlak lastikle yoluna devam ederken kaza yapan sürücü Demircan İ., bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak ekipler kısa süre sonra Damircan İ.'yi yakaladı. Ekiplerin kontrolünde Demircan İ.'nin ifadesinin alınması için aranması olduğu ortaya çıktı. Bir polis aracının da zarar gördüğü olayın ardından Demircan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ile polis aracı çekici ile kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

