Kaçmadı, etleri löpür löpür götürdü!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Yavuz Taş, ailesiyle mesire alanına pikniğe gitti. Yemek hazırlayan Taş, karşısında bir hayvan fark etti.

İlk başta kurt sandığı hayvanın tilki olduğunu anlayınca, genellikle çekingen olan tilkiyi çağırdı.

Tilkinin yaklaşmasıyla şaşıran Taş, aç olduğunu düşündüğü tilkiye kemik ve et ikram etti.

"KARNINI GÜZELCE DOĞURDU"

Tilkinin yemek yediği anları cep telefonuyla kaydeden Yavuz Taş, “Normalde kaçar sanırdım ama kaçmadı. Güzel bir bağ, dostluk kurduk” dedi.İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Yavuz Taş, “Ailecek pikniğe gitmiştik. Etleri pişirdikten sonra sofraya oturduk. Önce bize bakan bir kurt sandım, sonra tilki olduğunu fark ettim.

‘Gel, sana et vereceğim’ diye seslendim, hemen geldi. Bu beni çok şaşırttı. Aramızda 50-60 metre vardı. Kalan kemik ve etleri yol kenarına bıraktım. Sonra oturup izledik. Aklıma video çekmek geldi. Tilki karnını güzelce doyurdu. Kalan et ve kemikleri yuvasına taşıdı. Şaşırtıcı bir olaydı. Normalde kaçar sanırdım ama kaçmadı. Güzel bir bağ, dostluk kurduk” dedi.

Tilkiye şefkati yürekleri ısıttı!

Aç kalan tilkiyi ekmekle besledi