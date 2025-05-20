Kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakaladı

Kaynak: İHA
Kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakaladı

Adana’da narkotik ekipleri, durdurdukları bir kamyonette arama yaparken sürücü olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü kovalamaca sonrası yakalanırken, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Osmangazi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Araçta yapılan kontrollerde, koltuk altına gizlenmiş vaziyette 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler İ. B. (20) ve Y. A. (25), kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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