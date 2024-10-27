Kaçmaya çalıştılar, polis lastiklere ateş açarak durdurdu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçmaya çalıştılar, polis lastiklere ateş açarak durdurdu! Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece hareketli saatler yaşandı. Polisin takipte olduğu ve "dur" ikazında bulunduğu otomobil durmadı. Polis otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurdu. Zanlılar halkın yardımıyla gözaltına alındılar.

İlçe halkından alınan bilgilere göre; Uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen jeep Tercan girişinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı sivil ekipler tarafından takip edildi.

Polisin dur ikazına uymayan aracın lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Aracı terk edip yaya olarak kaçan 3 şahıstan 2'i polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre bir şüphelinin de dere yatağına kaçtığı belirlendi. İlçe halkı gece saatlerinde toplanıp polise destek verip dere yatağında şüpheliyi aradı. Bir süre sonra şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ilçe halkına duyarlı olmalarından ve destek oldukları için teşekkür ederek dağılmalarını istedi.

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