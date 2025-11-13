Olay, gece saatlerinde Nişanca Mahallesi Molataşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan taraflardan biri iddiaya göre diğer kişiyi 2'nci katın penceresinden attı. Çatıya düşen kişi ayağa kalkarak, o sırada çatıda bulunan başka bir kişiyle birlikte uzaklaştı.

Kavga bina dışında da devam ederken, sokakta bulunan ve elinde bıçak bulunan başka bir şüpheli binadan çıkan kişiyi uzun süre kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

