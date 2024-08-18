Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı

Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber3

EYT'den faydalanamayan milyonlarca vatandaş, hükümetten gelecek olası ikinci bir müjdeyi merakla beklerken, uzmanlardan umut verici bir açıklama geldi.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 1

Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin, yasalarca belirlenen prim gün sayısı ve yaş koşulunu yerine getirmesi gerekiyor.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 2

1999 yılında yürürlüğe giren İşsizlik Sigortası Kanunu öncesinde, emeklilik için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyordu.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 3

TGRT Haber'de yer alan habere göre, bu dönemde kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl sigorta süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyordu.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 4

Ancak 1999 yılında yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar için bazı mağduriyetler oluştu.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 5

Prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmuş olsalar dahi emekli olamayan bu kişiler, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 6

Kademeli emeklilikten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3 bin 600 prim günü doldurulmalı.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 7

8 Eylül 1999 öncesinde, kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından sonra kademeli yaş sınırı uygulamaya alındı ve bu sınır kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlendi.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 8

4447 sayılı yasa ile yaş sınırı getirilen emeklilik sisteminde, emekliliğe iki yıl veya daha az süresi kalan sigortalıların hakları korunurken, diğerleri için prim gün sayısı ve yaş sınırı kademeli olarak artırıldı.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 9

1999 öncesinde sigortalı olan kişilerin emekli olabilmesi için yaş sınırı, prim gün sayısı ve sigortalı işe başlama tarihi gibi şartları yerine getirmesi gerekir.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 10

Bu şartlar, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için değişiklik göstermektedir. 2000 sonrası emeklilik şartları ise, sigortalının Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı hizmet kollarından hangisine bağlı olduğuna göre farklılık gösterir.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 11

Örneğin, SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ile 5975 arasında prim günü gerekmekte, SSK'lı erkek çalışanlar için ise bu süre 25 yıl ve aynı prim gün sayısı aralığında tutulur.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 12

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar için 7200, erkek çalışanlar için ise 9000 prim günü şartı aranır.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 13

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, kademeli emeklilik konusunda hükümetin şu an için bir çalışmasının olmadığını belirtti.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 14

Ancak, bu durumun 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için tamamen gündem dışı kalmayacağını ifade etti.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 15

Erdursun, özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun yeniden gündeme gelebileceğini ve kademeli olarak 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşlarında emeklilik hakkının tanınabileceğini öngördü.

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Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı 16
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