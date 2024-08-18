Kademeli Emeklilik Yasası çıkacak mı? Özgür Erdursun açıkladı

Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin, yasalarca belirlenen prim gün sayısı ve yaş koşulunu yerine getirmesi gerekiyor.
1999 yılında yürürlüğe giren İşsizlik Sigortası Kanunu öncesinde, emeklilik için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyordu.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, bu dönemde kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl sigorta süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyordu.
Ancak 1999 yılında yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar için bazı mağduriyetler oluştu.
Prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmuş olsalar dahi emekli olamayan bu kişiler, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Kademeli emeklilikten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3 bin 600 prim günü doldurulmalı.
8 Eylül 1999 öncesinde, kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 yılından sonra kademeli yaş sınırı uygulamaya alındı ve bu sınır kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlendi.
4447 sayılı yasa ile yaş sınırı getirilen emeklilik sisteminde, emekliliğe iki yıl veya daha az süresi kalan sigortalıların hakları korunurken, diğerleri için prim gün sayısı ve yaş sınırı kademeli olarak artırıldı.
1999 öncesinde sigortalı olan kişilerin emekli olabilmesi için yaş sınırı, prim gün sayısı ve sigortalı işe başlama tarihi gibi şartları yerine getirmesi gerekir.
Bu şartlar, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için değişiklik göstermektedir. 2000 sonrası emeklilik şartları ise, sigortalının Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı hizmet kollarından hangisine bağlı olduğuna göre farklılık gösterir.
Örneğin, SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ile 5975 arasında prim günü gerekmekte, SSK'lı erkek çalışanlar için ise bu süre 25 yıl ve aynı prim gün sayısı aralığında tutulur.
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar için 7200, erkek çalışanlar için ise 9000 prim günü şartı aranır.
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, kademeli emeklilik konusunda hükümetin şu an için bir çalışmasının olmadığını belirtti.
Ancak, bu durumun 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için tamamen gündem dışı kalmayacağını ifade etti.
Erdursun, özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun yeniden gündeme gelebileceğini ve kademeli olarak 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaşlarında emeklilik hakkının tanınabileceğini öngördü.