EYT kapsamında emeklilik imkanı bulamayan vatandaşlar yeni düzenlemelere yönelik beklentilerini sürdürüyor. Kademeli emeklillik sistemine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

Sigorta başlangıcı 1999 ile 2008 yılları arasına denk gelen çalışanlar süreci yakından takip ediyor. Yaşanan gelişmelerle ilgili sorgulamalar arama motorlarındaki sıralamaya da yansıyor.

Meclis’e sunulan teklif, yaş ve prim gününe göre kademeli geçişi hedefleyen bir model sunarken, adil emeklilik sistemine geçiş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



TEKLİF MECLİS’TE

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik teklifi, Meclis’e sunuldu. Teklif, emeklilikte adil geçişi hedefleyen sosyal güvenlik reformlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu kapsamında yaptığı açıklamada mevcut sistemde yaş ve prim şartlarında bir değişiklik planlanmadığını belirtti.Bununla birlikte yasa teklifi, milyonlarca çalışan için erken emekliliğin yeniden tartışılmasına yol açtı.