Kader Bağları 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Kader Bağları dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kader Bağları 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kader Bağları 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Kader Bağları’nın izleyiciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu Kader Bağları’na dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kader Bağları 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?

KADER BAĞLARI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Kader Bağları dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kader Bağları’nın 4. bölümü 21 Ekim Cumartesi günü FOX TV’de yayınlanacak.

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KADER BAĞLARI KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, yeni dizi 'Kader Bağları'nın okuma provası geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti. Yönetmen Benal Tairi, Senarist Sema Ali Erol, oyuncular ve ekibin buluştuğu provalarda keyifli dakikalar yaşandı.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem'in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCU KADROSU

"Aşk Kaderi Yenmektir." mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti ,Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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