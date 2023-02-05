Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay... Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile yollarını ayırdı. Kader Bozkurt'un Instagram'dan sildiği ve yeni paylaştığı o kareleri görenler ise, "Ne kaybettiğine bir bak pozları" demeden geçmedi.
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay.
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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel çok değil daha birkaç ay önce sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" yorumları yaptı.
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Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.
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Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası vermişti.
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Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kaybolmuştu.
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Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyordu.
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Son olarak Kader Bozkurt, sevgilisi ile ayrı ayrı çekildiği fotoğrafları "Onun gözünden, benim gözümden" notuyla paylaşmıştı.
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Kaderin bu pozunun altına ünlü oyuncu, "Gözbebeğim" notunu düşmüştü.
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Final bölümü yayınlanmadan apar topar biten Arka Sokaklar dizisinde Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel'in özel hayatı zaman zaman gündem oluyor. Genç oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekiyordu ancak iddialara göre aşk bitti.
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Arka Sokaklar'da yıllardır yer alan ve adeta dizinin içinde büyüyen Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt ile pozlarını silmesi gözlerden kaçmadı.
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Karşılıklı silinen pozlardan sonra Bozkurt'tan gelen bu kareler sosyal medyada dikkat çekti.
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Peş peşe gelen karelere sosyal medyada, "Ne kaybettiğine bir bak" yorumları yapıldı.