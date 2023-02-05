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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay... Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile yollarını ayırdı. Kader Bozkurt'un Instagram'dan sildiği ve yeni paylaştığı o kareleri görenler ise, "Ne kaybettiğine bir bak pozları" demeden geçmedi.

Galeri Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 08:29
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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel çok değil daha birkaç ay önce sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" yorumları yaptı.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası vermişti.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kaybolmuştu.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Furkan Göksel sevgilisi Kader Bozkurt ile zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyordu.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Son olarak Kader Bozkurt, sevgilisi ile ayrı ayrı çekildiği fotoğrafları "Onun gözünden, benim gözümden" notuyla paylaşmıştı.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Kaderin bu pozunun altına ünlü oyuncu, "Gözbebeğim" notunu düşmüştü.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Final bölümü yayınlanmadan apar topar biten Arka Sokaklar dizisinde Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel'in özel hayatı zaman zaman gündem oluyor. Genç oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekiyordu ancak iddialara göre aşk bitti.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Arka Sokaklar'da yıllardır yer alan ve adeta dizinin içinde büyüyen Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt ile pozlarını silmesi gözlerden kaçmadı.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Karşılıklı silinen pozlardan sonra Bozkurt'tan gelen bu kareler sosyal medyada dikkat çekti.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

Peş peşe gelen karelere sosyal medyada, "Ne kaybettiğine bir bak" yorumları yapıldı.

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

İşte o kareler...

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

23/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

24/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

25/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

26/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

27/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

28/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

30/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

31/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

32/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

33/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

34/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

35/37
Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında

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