Telefona gelen mesajdan sonra AVM'de sır ölüm

İddialara göre, İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı.

KIYAFETİNDEN YAKALA AMA...

Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına koşmaya başladı. Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 AYLIK NİŞANLIYMIŞ

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız'ın ilk etapta tedavi altına alındığı açıklandı. Ancak Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ATLADIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olay anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.