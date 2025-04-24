Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar

Hatay'da meydana gelen depremin ardından İstanbul'a göç eden afetzede vatandaşlar dün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından memleketleri olan Hatay'a dönmeye başladılar.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası asrın felaketini yaşayan afetzede vatandaşlar, memleketleri olan Hatay'a dönmeye başladılar.

i.jpgKahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaşayan vatandaşlar, asrın felaketi sonrası büyükşehirler başta olmak üzere çevre illere göç etmişlerdi. Deprem korkusu ve tedirginliğiyle yaşayan afetzede vatandaşlar, geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilenerek memleketlerine dönmeye başladılar. İstanbul - Hatay arasında sefer yapan otobüslerde biletlerin hepsi satılırken, firmalar tarafından çıkarılan ek seferlerde de biletler tükendi. İstanbul'dan yola çıkarak Antakya'ya ulaşan vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturmaya başladılar.

"DAHA ÖNCE DEPREM YAŞADIĞIM İÇİ İLK BİLETİ BULDUM VE HEMEN GELDİM"

Asrın felaketi sonrası eğitim için İstanbul'a gittiğini ifade eden Senem Doğan, "Ben İstanbul'da okuyorum, Hatay'a geldim. 6 Şubat depreminden sonra okumaya gitmiştim, bir daha depreme yakalandım. Çok mutsuzum, hiçbir önlem alınmıyor. Önlem alınsın artık, oradaki insanlar çaresiz. Herkes İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor. Daha önce deprem yaşadığım içi ilk bileti buldum ve hemen geldim. Okulumda var, ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar dönmek zorundayım" dedi.

n.jpg"DEPREMDEN KORKTUK VE GELDİK"

Geçtiğimiz gün yaşanan deprem sonrası ailesiyle birlikte memleketine döndüğünü ifade eden Zehra Aslan, "İstanbul'dan geliyoruz, Altınözü'ne gidiyoruz. Oğlum İstanbul'daydı bende yanlarına misafir olarak gitmiştim. Depremden korktuk ve geldik" dedi.

"GÜNDE 11 SEFERİMİZ VAR HEPSİ DOLU, EK SEFERLERİMİZDE DOLDU ŞUAN"

k.jpgKamil Koç otobüs firması görevlisi Turgay Kaplan, İstanbul - Hatay arası seferlerde boş yer kalmadığını ifade ederek, "İstanbul - Hatay arası tüm seferlerimiz dolu. Hiç boş yerimiz yok. Günde 11 seferimiz var hepsi dolu, ek seferlerimiz de doldu şuan. Yerlerimiz hiç kalmadı, depremden dolayı bayağı yoğun" dedi.

Son Haberler
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...
Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar
Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (24 Nisan 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi