Kadeş Meydanı’nda büyük buluşma: Haluk Levent ve Zara geliyor!

Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. Türk rock müziğinin güçlü ismi Haluk Levent ile Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Zara, Çorumlularla buluşuyor.

Haluk Levent ve Zara’nın sahne alacağı konser, 12 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek. Farklı tarzları ve özgün yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip iki değerli sanatçının aynı sahnede yer alacağı gece, Çorumlulara müzik dolu eşsiz anlar yaşatacak.

Çorum’un kültürel tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen Kem Yapım, çekimleri Çorum’da yapılan ve başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Ayça Ayşin Turan’ın oynadığı, ulusal çapta ses getirmesi beklenen “Al Beni Baba” adlı sinema filminin ardından, şimdi de Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğindeki bu büyük konsere sponsorluk desteği sağladı.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehre değer kattıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Haluk Levent ve Zara gibi iki kıymetli sanatçıyı Çorum’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu muhteşem konsere davet ediyoruz” dedi.